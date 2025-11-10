Delhi Bomb Blast: दो दशक में कई बार दहली दिल्ली, 100 अधिक की हो चुकी है मौत; 500 से ज्यादा हुए जख्मी

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से शहर दहल गया, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच में आतंकी संबंध नहीं मिले हैं, लेकिन इस घटना ने पुराने बम धमाकों की याद दिला दी है। दिल्ली में पहले भी बाजार, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन आतंकी गतिविधियों का निशाना रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बावजूद, यह धमाका सुरक्षा पर सवाल उठाता है।

दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए विस्फोट में लगी आग को बुझाते फायर ब्रिगेड कर्मी। जागरण