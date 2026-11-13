गुरुग्राम में ग्रेटर SPR के लिए 6 गांवों का मुआवजा तय, बादशाहपुर में सबसे ज्यादा ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने वाले ग्रेटर एसपीआर (साउदर्न पेरिफेरल रोड) के निर्माण की दिशा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण विभाग ने परियोजना के लिए छह गांवों की जमीन के मुआवजा रेट घोषित कर दिए। इन गांवों में जमीन मालिकों को अलग-अलग दरों के अनुसार प्रति एकड़ 4.92 करोड़ रुपये से लेकर 8.25 करोड़ रुपये तक मुआवजा मिलेगा।

अधिग्रहण के एवज में कुल करीब 986 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। बादशाहपुर में सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आग्रह पर ग्रेटर एसपीआर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अब छह गांवों के लिए मुआवजे की दरें निर्धारित की गई हैं।

इनमें बहरामपुर में 5.26 करोड़ रुपये, उल्लावास में 4.96 करोड़ रुपये, कादरपुर में 4.92 करोड़ रुपये, मैदावास में 6.17 करोड़ रुपये, धुमसपुर में 5.19 करोड़ रुपये और बादशाहपुर में सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है।

मुआवजे की दरों का निर्धारण वर्ष 2013 से पहले हुई जमीन की रजिस्ट्रियों के आधार पर किया गया है। इसके लिए कुल 100 रजिस्ट्रियों में से सर्वाधिक मूल्य वाली 50 रजिस्ट्रियों का औसत निकाला गया। इसी आधार पर जमीन की कीमत का आकलन किया गया। एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया। स्टे की अवधि का ब्याज देने से किया इनकार ग्रेटर एसपीआर के लिए वर्ष 2013 में जमीन अधिग्रहण के नोटिस जारी किए गए थे। इस दौरान कुछ जमीन मालिकों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए स्टे प्राप्त कर लिया था।