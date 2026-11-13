गुरुग्राम के राजीव चौक पर अब नहीं लगेगा जाम, ट्रैफिक पुलिस-TEC टीम ने किया निरीक्षण; बनेगा नया एक्शन प्लान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सुधार की पहल शुरू की है।

शुक्रवार को राजीव चौक पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन-2 के एसएचओ और Traffic Engineering Centre (TEC) टीम ने संयुक्त निरीक्षण कर यातायात से जुड़ी समस्याओं और संभावित सुधारों का जायजा लिया।

वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान टीम ने राजीव चौक पर वाहनों की आवाजाही, यातायात के संचालन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देखा। इसका उद्देश्य चौराहे पर यातायात को अधिक व्यवस्थित बनाना और वाहनों के आवागमन को सुगम करना है।