सिर से अलग हो गए दोनों के धड़, गुरुग्राम में डंफर की टक्कर से दो दोस्तों की दर्दनाक मौत
गुरुग्राम के मैदावास रोड पर एक दर्दनाक हादसे में दो बाइक सवार दोस्तों की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए और डंपर ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कादरपुर में रविवार रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दोस्तों की मौत हो गई। हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने पहले बाइक में टक्कर मार दी।
सड़क पर गिरते ही दोनों दोस्तों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस हादसे के बाद फरार डंपर चालक की तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक कादरपुर निवासी राजीव कुमार (31) और कुशीनंद्र (30) बाइक से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में मैदावास रोड पर लैमनट्री होटल के सामने तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर गए और डंपर उन्हें कुचल दिया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेजवाया। हादसे की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। सेक्टर-65 थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश कर रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
