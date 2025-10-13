सिर से अलग हो गए दोनों के धड़, गुरुग्राम में डंफर की टक्कर से दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कादरपुर में रविवार रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दोस्तों की मौत हो गई। हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने पहले बाइक में टक्कर मार दी।

सड़क पर गिरते ही दोनों दोस्तों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस हादसे के बाद फरार डंपर चालक की तलाश कर रही है।



पुलिस के मुताबिक कादरपुर निवासी राजीव कुमार (31) और कुशीनंद्र (30) बाइक से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में मैदावास रोड पर लैमनट्री होटल के सामने तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी।