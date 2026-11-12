बारिश में नहीं थमेगी गुरुग्राम की रफ्तार, 31 दिसंबर तक बनेगा फ्लड मैनेजमेंट प्लान; अपनाएंगे हैदराबाद मॉडल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हर मानसून में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से जूझने वाले गुरुग्राम को राहत दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने अब ठोस कार्ययोजना तैयार करने की समय-सीमा तय कर दी है।

जिला प्रशासन को 31 दिसंबर तक बाढ़ प्रबंधन का व्यापक प्लान तैयार करना होगा। खास बात यह है कि इस बार योजना केवल सड़कों पर जमा पानी निकालने और पंप लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जलभराव के मूल कारणों को दूर करने पर जोर दिया जाएगा।

इसके लिए शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर ड्रेनेज व्यवस्था की खामियों, नालों की रुकावट और वर्षा जल निकासी के डिजाइन की जांच की जाएगी। 31 दिसंबर तक तैयार होगा बाढ़ प्रबंधन प्लान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।