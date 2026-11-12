प्रदूषण पर सख्त गुरुग्राम जिला प्रशासन, होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर जलाने के लिए लकड़ी के इस्तेमाल पर लगी रोक

आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब गुरुग्राम और मानेसर के होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूर जलाने के लिए कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के संशोधित प्रावधानों के तहत जिलाधीश एवं डीसी उत्तम सिंह ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। कोयले और लकड़ी के तंदूर रहेंगे प्रतिबंधित नए आदेश के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में केवल बिजली, गैस अथवा अन्य अनुमोदित स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी इन निर्देशों की पालना सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित करनी होगी। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई जिलाधीश ने नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट संबंधित नगर निकायों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगे।