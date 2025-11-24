गुरुग्राम में फ्लैट खरीदारों की टेंशन बढ़ी, ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स में फिर थमा काम 

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-109 में बन रहे ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स प्रोजेक्ट में एक बार फिर निर्माण कार्य रुक गया है। ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी स्वराज सिंह यादव की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद साइट पर कामकाज ठप

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को जब कई फ्लैट खरीदार प्रगति देखने पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। इससे आवंटियों में गहरी नाराजगी और चिंता है। 2016 में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत इस प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिला था और 2021 तक कब्जा देने का वादा किया था।

करीब एक हजार फ्लैटों वाली इस सोसायटी में आठ साल बाद भी लगभग 85% काम ही पूरा हो पाया है। 14 नवंबर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम में ईडी ने बिल्डर को गिरफ्तार किया था और वह 28 नवंबर तक रिमांड पर है। इसका सीधा असर निर्माण पर दिख रहा है।

एक वरिष्ठ नागरिक शशि कुमारी बताती हैं कि वे कई सालों से किराये पर रह रही हैं और जीवनभर की जमा पूंजी इस फ्लैट में लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि मैं पूरी राशि चुका चुकी हूं, मगर पजेशन का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। सरकार के अधिकारी भी खास मदद नहीं कर रहे।

इसी बीच एक अन्य खरीदार अजय बताते हैं कि वे समय-समय पर निर्माण की निगरानी करने साइट पर आते रहे हैं। जब रविवार को गया तो साइट बंद मिली। लंबे संघर्ष के बाद थोड़ी रफ्तार आई थी, अब ईडी की कार्रवाई के बाद फिर सब रुक गया। कब घर मिलेगा, कहना मुश्किल है।