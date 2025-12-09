गुरुग्राम के सेक्टर-10 ऑटो मार्केट में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 60 झुग्गियां जमींदोज 

Language
    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाता एचएसवीपी टीम का बुलडोजर। जागरण 

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सोमवार को बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की। लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए करीब 60 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया।

    प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा और मंगलवार व बुधवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। एचएसवीपी के अनुसार ऑटो मार्केट की कुल करीब 25 एकड़ जमीन में से लगभग 10 एकड़ पर अवैध कब्जा किया गया था।

    इस जमीन पर कच्ची-पक्की बस्तियों के अलावा झुग्गियां और निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबार भी संचालित हो रहे थे। अतिक्रमण हटाने से पहले विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए थे और मुनादी कराकर लोगों को स्वयं जमीन खाली करने का अवसर भी दिया गया। सोमवार दोपहर बाद एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता मौके पर पहुंचा।

    कार्रवाई का नेतृत्व उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह ने किया। उनके साथ कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार और ललित हंस भी मौजूद रहे। प्रशासनिक समन्वय के लिए भूमि अधिग्रहण विभाग के नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी।

    शुरुआत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गैर-हाजिरी के कारण कार्रवाई में देरी हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अंतिम समय में एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता धीरज कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया।

    शाम करीब साढ़े चार बजे तीन बुलडोजरों के साथ अभियान शुरू किया गया। करीब डेढ़ घंटे चली कार्रवाई में लगभग दो एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। इस दौरान कुल 60 झुग्गियों को तोड़ दिया गया।

    उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह ने बताया कि अवैध कब्जों को पूरी तरह हटाने के लिए अगल दो दिनों तक भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। जमीन को कब्ज़ामुक्त कर भविष्य में इसके दोबारा अतिक्रमण को रोकने के लिए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी।

     

     