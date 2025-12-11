Language
    गुरुग्राम में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए चुनाव तहसीलदार, हरियाणा सरकार ने किया निलंबित

    By Aditya Raj Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:17 AM (IST)

    गुरुग्राम में चुनाव तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। रिश्वत लेते पकड़े गए चुनाव तहसीलदार रोहित सुहाग को हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया है। चुनाव विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंजूरी दी जिसके बाद राज्यपाल के आदेश से यह कार्रवाई की गई।

    आदेश के अनुसार रोहित सुहाग को 13 नवंबर 2025 से प्रभावी रूप से सस्पेंड किया गया है। इसी दिन एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम ने उन्हें दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक रोहित सुहाग ने विधानसभा चुनाव से जुड़े बिलों के भुगतान के लिए एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी।

    शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। निलंबन अवधि के दौरान रोहित सुहाग को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के तहत केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस दौरान उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।