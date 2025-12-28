गुरुग्राम में 2026 तक पूरे होंगे करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट, शहर को मिलेगी नई पहचान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पिछले कुछ सालों से अधूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बार-बार बदलती डेडलाइन से जूझ रहे गुरुग्राम के लिए साल 2026 नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। यह नया साल शहर के निवासियों के लिए बेहतर सुविधाओं वाला साल साबित हो सकता है, क्योंकि नगर निगम और GMDA के कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों का दावा है कि आने वाले साल में न सिर्फ़ लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, बल्कि नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत होगा और ट्रैफिक, पार्किंग, खेल और हेल्थकेयर सेवाओं में काफ़ी सुधार होगा।

शहर के प्रशासनिक ढांचे को नई पहचान देने वाला नया नगर निगम मुख्यालय, 2026 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लगभग 184 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह 10-मंज़िला अत्याधुनिक इमारत लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। शुरुआत में इसके निर्माण की योजना 129 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी, लेकिन देरी और निर्माण लागत बढ़ने के कारण बजट में काफी बढ़ोतरी हुई। नतीजतन, निर्माण कार्य लगभग एक साल तक पूरी तरह से रुका रहा।

अब, निगम अधिकारियों ने एजेंसी को साफ निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक हर हाल में बिल्डिंग का काम पूरा किया जाए। बिल्डिंग के सभी 10 मंजिलों का स्ट्रक्चर पहले ही पूरा हो चुका है, और बाकी काम को तेज़ी से पूरा करने की तैयारी चल रही है। नया मुख्यालय तैयार होने के बाद, अभी अलग-अलग इलाकों में चल रहे नगर निगम के दफ्तरों को एक ही कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा। इससे आम लोगों को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और प्रशासनिक व्यवस्था भी ज़्यादा कुशल हो जाएगी।

सोहना चौक पर ट्रैफिक से राहत शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक सोहना चौक पर बन रही मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा को भी 2026 के बड़े तोहफ़ों में से एक माना जा रहा है। 54 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह पांच-मंज़िला पार्किंग सुविधा अब लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें 230 कारों और 190 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी, जिससे सदर बाज़ार और आसपास के इलाकों में सालों से चली आ रही अवैध पार्किंग की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा।

इस पार्किंग बिल्डिंग में तीन बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंज़िलों पर 53 आधुनिक दुकानें हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स सेंट्रली एयर-कंडीशन्ड है और इसमें तीन लिफ्ट लगी हैं। प्रोजेक्ट की डेडलाइन कई बार बदली गई है, लेकिन अब नगर निगम ने इसका ऑपरेशन एक प्राइवेट एजेंसी को सौंपने की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि पार्किंग सुविधा 2026 की शुरुआत में जनता के लिए खोल दी जाएगी।

वज़ीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2026 तक तैयार हो जाएगा गुरुग्राम को खेल के क्षेत्र में भी एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। लगभग 11.07 एकड़ में फैला वज़ीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तेज़ी से आकार ले रहा है। 88 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। यहां कबड्डी, शूटिंग रेंज, जूडो, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए एक साइकिलिंग ट्रैक और एक स्केटिंग रिंक भी बनाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में 175 वाहनों के लिए एक अलग पार्किंग सुविधा होगी, जिससे प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग कैंप के दौरान भीड़भाड़ न हो। खेल प्रेमियों का मानना है कि इस कॉम्प्लेक्स के खुलने से शहर के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा।

मेडिकल कॉलेज हेल्थकेयर सेवाओं को बदल देगा हेल्थकेयर के मोर्चे पर, 2026 शहर के निवासियों के लिए राहत भी लाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण से गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज के खुलने से न केवल मेडिकल इलाज के लिए दिल्ली पर निर्भरता कम होगी, बल्कि यह शहर को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी देगा।