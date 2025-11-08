Language
    गुरुग्राम में जमकर गरजा बुलडोजर, गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में 670 झुग्गियां जमींदोज

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    गुरुग्राम के सरस्वती कुंज कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 670 अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि झुग्गियों को वजीराबाद के कुछ लोगों ने बसाया था और किराए पर दिया था, जिससे गंदगी और अपराध बढ़ रहा था। पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन झुग्गियां फिर से बन जाती हैं। दोबारा झुग्गी बनाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकर इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) ने बड़ी कार्रवाई की।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में अवैध रूप से बसाई गई झुग्गियों पर शुक्रवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकर इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 670 झुग्गियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया।

    कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। डीटीपीई अमित मधोलिया ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा झुग्गियां डाली गईं तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे विभाग की इन्फोर्समेंट टीम डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में सरस्वती कुंज लोनी पहुंची। इससे पहले बुधवार को विभाग की ओर से मुनादी करवा कर झुग्गी निवासियों को स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया था। जब शुक्रवार को टीम मौके पर पहुंची तब ज्यादातर झुग्गियां खाली मिल गईं।

    बावजूद इसके झुग्गीवासियों को एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया ताकि वे अपना सामान हटा सकें। समय सीमा पूरी होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और करीब चार घंटे तक बुलडोजर लगातार चलता रहा। तीन मशीनों की मदद से अवैध झुग्गियों को मलबे में तब्दील कर दिया गया।

    झुग्गियों से फैल रही थी गंदगी और नशे का कारोबार

    विभागीय जानकारी के अनुसार, वजीराबाद गांव के कुछ लोगों द्वारा इन झुग्गियों को अवैध रूप से बसाया गया था। झुग्गियां डालने के बाद इन्हें किराये पर चढ़ा दिया जाता था। प्रति झुग्गी तीन से चार हजार रुपये तक का किराया वसूला जाता था। बिजली चोरी के जरिये सप्लाई की जाती थी, जबकि बोरवेल से पानी की व्यवस्था की गई थी।

    स्थानीय रिहायशी सोसायटियों के निवासियों ने कई बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को शिकायतें भेजीं, जिसमें कहा गया कि झुग्गियों में नशे और असामाजिक गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। साथ ही आसपास गंदगी और खुले में शौच से वातावरण दूषित हो रहा है। बता दें कि पिछले पांच सालों में इन झुग्गियों को कई बार तोड़ा जा चुका है, लेकिन कुछ समय बाद माफिया दोबारा इन्हें खड़ा कर देते हैं और किराया वसूली का धंधा शुरू कर देते हैं।

    डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि सरस्वती कुंज कालोनी में अवैध रूप से बसाई गई 670 झुग्गियों को पूरी तरह हटा दिया गया है। जो झुग्गियां बची हैं, उन्हें शनिवार की कार्रवाई के दौरान तोड़ा जायेगा। दोबारा झुग्गी डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई हैं।