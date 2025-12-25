गुरुग्राम में 43 साइबर ठगों से पूछताछ में 20 हजार से ज्यादा शिकायतों का पर्दाफाश, 159 करोड़ की ठगी का खुलासा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगी के विभिन्न मामलों की जांच के दौरान बीते दिनों अलग-अलग जगहों से कुल 43 साइबर ठगों को पकड़ा गया। पूछताछ और इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर से मिले डाटा के आधार पर 20 हजार से ज्यादा शिकायतों का पर्दाफाश किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन आरोपितों ने भारत भर के लोगों से 159 करोड़ 73 लाख रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दिवान ने बताया कि विभिन्न मामलों की जांच के दौरान साइबर थानों की पुलिस ने बैंक खाता धारक, ठगी करने वाले व इसमें शामिल लोगों को पकड़ा था।