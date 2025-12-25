गुरुग्राम में 43 साइबर ठगों से पूछताछ में 20 हजार से ज्यादा शिकायतों का पर्दाफाश, 159 करोड़ की ठगी का खुलासा
गुरुग्राम पुलिस ने 43 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 159 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है। पूछताछ में 20 हजार से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगी के विभिन्न मामलों की जांच के दौरान बीते दिनों अलग-अलग जगहों से कुल 43 साइबर ठगों को पकड़ा गया। पूछताछ और इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर से मिले डाटा के आधार पर 20 हजार से ज्यादा शिकायतों का पर्दाफाश किया गया।
इन आरोपितों ने भारत भर के लोगों से 159 करोड़ 73 लाख रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दिवान ने बताया कि विभिन्न मामलों की जांच के दौरान साइबर थानों की पुलिस ने बैंक खाता धारक, ठगी करने वाले व इसमें शामिल लोगों को पकड़ा था।
आरोपितों से बरामद किए गए उपकरणों के अवलोकन से इन आरोपितों के खिलाफ पूरे भारत में 20099 से अधिक शिकायतें, 599 केस, तथा लगभग 159 करोड़ 73 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी सामने आई है। जांच में पता चला कि ये आरोपित निवेश के नाम पर, क्रेडिट कार्ड, कस्टमर केयर अधिकारी बनकर और फोन हैक कर लोगों से धोखाधड़ी करते थे।
