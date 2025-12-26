Year Ender 2025: गुरुग्राम में साइबर ठगी और महिला अपराध में कमी, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत
गुरुग्राम में साल 2025 में साइबर ठगी और महिला अपराध में कमी आई है. पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की, जिसस ...और पढ़ें
विनय त्रिवेदी,गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराध में कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि, अभी भी मामले चिंता का विषय हैं। जहां साइबर ठगी की रकम में सौ करोड़ की कमी आई है तो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले 20 प्रतिशत कम हुए हैं।
पॉक्सो एक्ट के मामलों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस ने भी अपराधियों पर शिकंजा कसने का यूपी पुलिस की तरह तरीका निकाला है। अब गुरुग्राम पुलिस भी ऐसे अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त कर रही है, जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की।
महिला अपराध के मामले हुए कम
साइबर पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता साइबर ठगी की रकम में कमी लाना रहा। जहां पिछले साल 2024 में नवंबर महीने तक 346 करोड़ की ठगी हुई थी। वहीं इस साल नवंबर तक 248 करोड़ की ठगी हुई है। देश के साथ विदेशों में भी साइबर ठगों पर कार्रवाई से इसमें कमी लाई जा सकी। महिला अपराध के मामले भी इस साल कम हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल महिलाओं से दुष्कर्म के 185 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल इनकी संख्या करीब 145 है। इसमें 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। वहीं बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले भी 10 प्रतिशत कम हुए हैं। जहां पिछले साल इनकी संख्या 193 थी वहीं इस साल 180 लगभग है।
इस साल गुरुग्राम में करीब सौ हत्याएं हुई हैं। इनमें 60 से ज्यादा पुरुष हैं और 25 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें कई महिलाओं की हत्या लिव-इन में रहने के दौरान की गई। इस साल पांच बच्चों और किशारों की हत्या हुई हैं। कई मामले पुलिस ने ट्रेस कर लिए तो कुछ मामले अब भी अनसुलझे हैं। एक महीने बिलासपुर थाना क्षेत्र में केएमपी के पास कई अंगों में कटा हुआ बच्ची का शव मिला था।
इस मामले में पुलिस अभी शिनाख्त नहीं कर सकी है। इस साल आनर किलिंग के दो मामले भी आए। 10 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय रहा था। राधिका के पिता ने ही लाइसेंसी रिवाल्वर से हत्या की थी। वहीं इसी महीने आनर किलिंग का एक और मामला भी सामने आया था। जहां मुस्लिम युवक से शादी की जिद करने पर उसके भाई ने ही युवती की हत्या करा दी थी।
गैंगस्टरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती
जुलाई, अगस्त और सितंबर ऐसे महीने रहे, जब विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने गुरुग्राम पुलिस को खुली चुनौती दी। पैसों के लेनदेन में दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई। रोहित शौकीन हरियाणावी गायक राहुल फाजिलपुरिया के दोस्त थे।
इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग कराई गई थी। वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव के घर और एमएनआर बिल्डर्स फर्म के आफिस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गईं।
गुरुग्राम पुलिस ने इन सभी मामलों को ट्रेस करते हुए न सिर्फ 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। बल्कि विदेश से गैंग्स्टर को डिपोर्ट कर भारत लाने में भी सफलता प्राप्त की। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने का नया तरीका निकाला है। इस साल के दिसंबर महीने में पांच अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। ये संपत्ति कब्जा कर बनाई गई थीं।
महत्वपूर्ण तथ्य
- 60 से ज्यादा हत्याएं हुई पुरुषों की इस साल
- 25 महिलाओं की हत्याएं की गईं 2025 में
- 5 बच्चों और किशोरों की जान ली गई मामूली विवाद में
- 185 दुष्कर्म के मामले आए थे महिलाओं से पिछले साल 2024 में
- 145 दुष्कर्म के मामले आए हैं इस साल अब तक महिलाओं से
- 246 करोड़ की साइबर ठगी हुई इस साल 2025 में नवंबर तक
- 394 करोड़ की ठगी हुई थी पिछले साल दिसंबर तक
- 10 अपराधियों को इस साल डिपोर्ट कर भारत लाया गया विदेशों से
- 387 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया इस साल 20 दिसंबर तक अवैध रूप से हथियारों से जुड़े मामलों में
- 3219 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया इस साल 20 दिसंबर तक अवैध शराब की सप्लाई के मामले में
अगर पुलिस अपना मुखबिर तंत्र मजबूत कर ले तो किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सकता है। हर थाने में बीट कांस्टेबल होते हैं, बीट इंचार्ज होते हैं, वह इसके लिए जनता के साथ समन्वय बनाएं। यह हर दिन होना चाहिए, न कि कोई घटना होने पर इसके लिए जागना चाहिए। पब्लिक संस्थाओं को साथ में लेकर चलें, उनसे हर दिन अपडेट रहें। जहां पर सोसायटी नहीं हैं, वहां की जनता के साथ समन्वय बनाएं। गांवों में पंचायतों के लोगों से भी संपर्क बनाएं, उनका सहयोग लें। पुलिस की संख्या कम है, पुलिस अपना काम करती है, ऐसे में लोगों से सूचनाएं लेकर उन पर काम किया जा सकता है। सूचनाओं के आाधार पर ही सभी गैरकानूनी गतिविधियों को रोका जा सकता है। पुलिस पब्लिक मीटिंग जरूरी है। हर थाने में पुलिसकर्मियों को जनता के साथ बैठक करनी चाहिए। उनसे नियमित अंतराल पर जुड़े रहना होगा। हर छोटी से छोटी खबर उनसे जाननी होगी। संदिग्धों की पहचान करने के साथ भी आपराधिक गतिविधियों में कमी लाई जा सकती है।
-शील मधुर, पूर्व डीजीपी, हरियाणा
गुरुग्राम पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अपराध पर भी गुरुग्राम पुलिस काफी सजग है। महिलाओं से छेड़छाड़ और छींटाकशी जैसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए सादी वर्दी में भी महिला पुलिस को तैनात किया गया है। स्कूल-कालेजों के बाहर राइडर तैनात की गई हैं। स्कूल, कॉलेजों, कंपनियों, फैक्ट्रियों व अन्य जगहों पर महिला विरुद्ध अपराध व होने वाली सजा को लेकर सभी को जागरूक किया जाता है। वहीं अन्य अपराध के मामलों में भी पुलिस ने 99 प्रतिशत केस ट्रेस किए हैं। गुरुग्राम में अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति अपनाते हुए सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।कानून व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
-विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त
