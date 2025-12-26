Year Ender 2025: गुरुग्राम में साइबर ठगी और महिला अपराध में कमी, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत

विनय त्रिवेदी,गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराध में कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि, अभी भी मामले चिंता का विषय हैं। जहां साइबर ठगी की रकम में सौ करोड़ की कमी आई है तो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले 20 प्रतिशत कम हुए हैं।

पॉक्सो एक्ट के मामलों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस ने भी अपराधियों पर शिकंजा कसने का यूपी पुलिस की तरह तरीका निकाला है। अब गुरुग्राम पुलिस भी ऐसे अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त कर रही है, जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की।

महिला अपराध के मामले हुए कम साइबर पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता साइबर ठगी की रकम में कमी लाना रहा। जहां पिछले साल 2024 में नवंबर महीने तक 346 करोड़ की ठगी हुई थी। वहीं इस साल नवंबर तक 248 करोड़ की ठगी हुई है। देश के साथ विदेशों में भी साइबर ठगों पर कार्रवाई से इसमें कमी लाई जा सकी। महिला अपराध के मामले भी इस साल कम हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल महिलाओं से दुष्कर्म के 185 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल इनकी संख्या करीब 145 है। इसमें 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। वहीं बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले भी 10 प्रतिशत कम हुए हैं। जहां पिछले साल इनकी संख्या 193 थी वहीं इस साल 180 लगभग है।

इस साल गुरुग्राम में करीब सौ हत्याएं हुई हैं। इनमें 60 से ज्यादा पुरुष हैं और 25 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें कई महिलाओं की हत्या लिव-इन में रहने के दौरान की गई। इस साल पांच बच्चों और किशारों की हत्या हुई हैं। कई मामले पुलिस ने ट्रेस कर लिए तो कुछ मामले अब भी अनसुलझे हैं। एक महीने बिलासपुर थाना क्षेत्र में केएमपी के पास कई अंगों में कटा हुआ बच्ची का शव मिला था।

इस मामले में पुलिस अभी शिनाख्त नहीं कर सकी है। इस साल आनर किलिंग के दो मामले भी आए। 10 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय रहा था। राधिका के पिता ने ही लाइसेंसी रिवाल्वर से हत्या की थी। वहीं इसी महीने आनर किलिंग का एक और मामला भी सामने आया था। जहां मुस्लिम युवक से शादी की जिद करने पर उसके भाई ने ही युवती की हत्या करा दी थी।

गैंगस्टरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती जुलाई, अगस्त और सितंबर ऐसे महीने रहे, जब विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने गुरुग्राम पुलिस को खुली चुनौती दी। पैसों के लेनदेन में दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई। रोहित शौकीन हरियाणावी गायक राहुल फाजिलपुरिया के दोस्त थे।

इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग कराई गई थी। वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव के घर और एमएनआर बिल्डर्स फर्म के आफिस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गईं। गुरुग्राम पुलिस ने इन सभी मामलों को ट्रेस करते हुए न सिर्फ 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। बल्कि विदेश से गैंग्स्टर को डिपोर्ट कर भारत लाने में भी सफलता प्राप्त की। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने का नया तरीका निकाला है। इस साल के दिसंबर महीने में पांच अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। ये संपत्ति कब्जा कर बनाई गई थीं।