गुरुग्राम में लिव-इन कपल का खूनी खेल, मथुरा घुमाने के बहाने कोसी बॉर्डर पर सीनियर की हत्या; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में 40 वर्षीय युवक को मथुरा घूमने के बहाने ले जाकर प्रेमी-प्रेमिका ने हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का शव उत्तर प्रदेश में कोसी बाॅर्डर से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया।

प्रेमी ने खुलासा किया है कि दोनों लिव-इन में रह रहे थे। मृतक उसका सीनियर था और मेरी प्रेमिका से दोस्ती कराने का दवाब डालता था। जिसकी रंजिश के चलते दोनों ने सीनियर की हत्या कर दी थी।



मृतक की पहचान मूल रूप से मथुरा के गोविंदपुर सरस्वती कुंड निवासी सोनपाल (40) के रूप में हुई। वह गुरुग्राम के गांव खोह में किराए पर रहते थे और पिछले 10 वर्षों से शहर के सेक्टर-पांच की एक कंपनी में काम करते थे।

पुलिस के मुताबिक मृतक के बहनोई ने थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके जीता सोनपाल चार अक्टूबर की सुबह रोज की तरह कंपनी गए थे और मथुरा स्थित घर जाने के लिए शाम करीब बजे कंपनी से निकले थे।

इसके बाद से उनका फोन बंद आ रहा था। उन्होंने परिवार के साथ अपने जीजा सोनपाल की तलाश मथुरा, दिल्ली व गुरुग्राम में की, लेकिन सुराग नहीं लगा। शिकायत पर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस की जांच में गुमशुदगी का मामला हत्या में बदला गुमशुदा सोनपाल की तलाश के दौरान पुलिस को हत्या का पता चला। इसके बाद 13 नवंबर को अभियोग में हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ी की गईं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया।

उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के थाना गोंडा के गांव कैमथल निवासी कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल (26) और कासगंज के थाना सोरो के गांव प्रहलादपुर निवासी उसकी प्रेमिका भावना (19) के रूप में हुई। दोनों मानेसर सेक्टर-एक में किराए पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

उत्तर प्रदेश के कोसी बाॅर्डर से शव बरामद पुलिस ने आरोपित कुशलपाल को बीते बृहस्पतिवार को पंचगांव से और आरोपित युवती भावना को शुक्रवार को मानेसर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक सोनपाल का शव कोसी बाॅर्डर, उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक सोनपाल और आरोपी कुशलपाल एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां सोनपाल उसका सीनियर था।