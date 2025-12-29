गुरुग्राम में साजिश रचकर पॉक्सो का झूठा केस कराने में दंपती गिरफ्तार, पीड़ित से ऐंठ लिए थे 44 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डेढ़ साल पहले साजिश रचकर पाक्सो का झूठा केस कराने के मामले में वकील महिला और उसके पति को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपित दो महीने पहले सेक्टर 65 में पॉक्सो के ही एक अन्य झूठे मामले में पकड़े गए थे।

आरोपितों की पहचान सेक्टर 72 में रहने वाली महिला अधिवक्ता गीतिका चावला और उसके पति हर्ष कुमार के रूप में की गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल मई में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ बेटी से गलत काम करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

इस मामले की जांच की गई तो तथ्य गलत पाए गए। इस पर इस साल अप्रैल में इस केस को कैंसिल किया गया। 11 दिसंबर 2025 को अदालत के आदेश पर उस केस को री-ओपन किया गया। 24 दिसंबर को साजिश व अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में झूठा केस करानेे में इसी दंपती का हाथ था।