    गुरुग्राम: कांग्रेस विधायक मामन खान पर थी हमले की साजिश, रोहित गोदारा के इशारे पर की थी रेकी

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:16 PM (IST)

    गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक मामन खान की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर बदमाशों ने उनकी रेकी की थी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और मामन खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले की जांच जारी है और अन्य साजिशकर्ताओं की तलाश की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान पर हमला करने की साजिश रची गई थी। विदेश में बैठे कुख्यात गैंग्स्टर रोहित गोदारा के इशारे पर गुर्गों ने मामन खान की रेकी की थी। इसकी जानकारी मिलने पर गुरुग्राम एसटीएफ ने बीते दिनों चार आरोपितों को भी पकड़ा। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार इनसे पूछताछ में रोहित गोदारा द्वारा साजिश रचने की बात सामने आई।

    एसटीएफ की ओर से बीते दिनों की गई इस कार्रवाई की किसी को भी भनक नहीं लगी। एसटीएफ टीम ने बीते दिनों गुरुग्राम के शक्तिनगर में रहने वाले ललित, सागर गुर्जर, बिलासपुर के जगबीर, पटौदी के परमजीत और राजस्थान के रहने वाले राजू को पकड़ा था। ये सभी रेकी करने में शामिल थे।

    20 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस ने कई इनपुट के आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक मामन खान को नूंह से गुरुग्राम के आवास शिफ्ट किया था। उनके साथ कमांडोज भी तैनात किए गए थे। मुखबिर की सूचना पर मामले में एसटीएफ टीम ने सबसे पहले ललित को अवैध हथियार के साथ दबोच लिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चार अन्य साथियों के नाम बताए थे। साथ ही रेकी करने की जानकारी दी थी।

    इन चारों को भी इसके बाद अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपित विदेश में बैठे गैंग्स्टर रोहित गोदारा के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्होंने मामन खान की रेकी की थी। टारगेट मिलने पर ये मामन खान पर हमला करने वाले थे।

    एसटीएफ सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला कि मामन खान पर हमले के बाद हिंदु-मुस्लिम में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि, एसटीएफ के आधिकारी इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी देने से बचते रहे।

