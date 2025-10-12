Gurugram News: ब्रेक फेल होने से सरिया लदे ट्राले में भिड़ा ट्रक, श्रमिक के ऊपर गिरी सरिया; मौत
गुरुग्राम के डीएलएफ फेस तीन थाना क्षेत्र में एंबियंस मॉल के पास सरिया लदे ट्राले से एक ट्रक टकरा गया। इस हादसे में ट्राले से सरिया गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस तीन थाना क्षेत्र में एंबियंस माल के पास निर्माण कार्य के लिए आए सरिया लदे ट्राले में पीछे से एक ट्रक भिड़ गया। इससे ट्राले से सरिया वहां खड़े श्रमिक पर गिर गईं। हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 21 वर्षीय रोहित के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार रोहित एंबियंस माल के पास चल रहे निर्माण कार्य में लगी बीएल कंस्ट्रक्शन में कुछ महीनों से श्रमिक का काम करता था। बताया जाता है कि शनिवार शाम करीब चार बजे निर्माण कार्य के लिए एक ट्राले में सरिया लाई गई थी। ट्राले को बेसमेंट में जाना था। यह ढलान के पास खड़ा था।
इसी दौरान पीछे से एक और ट्रक आ गया। आशंका ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वह आगे खड़े ट्राले से टकरा गया। इससे ट्राले पर लदी सरिया वहीं पास खड़े रोहित के ऊपर गिर गई। आसपास के लोग उसे निकालकर निजी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दूसरी ओर जिस ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे उसका चालक भी हादसे में घायल हो गया। पुलिस ने उसे भी इलाज के लिए भेजा है। डीएलएफ फेस तीन थाना पुलिस का कहना है कि अभी कोई शिकायत नहीं आई है। परिवारवालों को सूचना दी गई है। शिकायत आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
