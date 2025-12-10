गाय को नॉनवेज मोमोज खिलाकर बुरा फंसा DU का स्टूडेंट, हिंदू संगठन में आक्रोश; आरोपी ने माफी मांगकर बताई वजह
गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने एक युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है। युवक दिल् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में एक युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगाया है। परिषद की तरफ से आरोपी युवक के खिलाफ सोमवार रात थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
बताया गया कि जिस युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगा है, वह गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में रहता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है।
आरोपी युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सोशल मीडिया पर उसे मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद सेक्टर-56 में उसने बचे हुए मोमोज की प्लेट गाय के सामने कर दी। युवक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह सब किया था।
वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसका संज्ञान लिया। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने युवक को ढूढ़ निकाला और उसके साथ मारपीट की। साथ ही युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दी।
वहीं, पकड़े जाने के बाद आरोपी युवक ने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अपनी गलती पर पछतावा है और उसने अनजाने में ऐसा किया था।
वीडियो में नॉनवेज मोमोज की बात
जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ, वह करीब चार मिनट का है। इसमें आरोपी युवक सोशल मीडिया एप पर लाइव है। वीडियो में वह दुकानदार से पूछता है कि मोमोज में चिकन ही है ना। दुकानदार के हां कहने के दौरान ही एक गाय युवक की तरफ आती है। इस दौरान युवक मोमोज खुद न खाते हुए गाय की तरफ प्लेट बढ़ा देता है।
इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और ऐसा काम करके युवक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। युवक ने सात दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड किया था।
