गाय को नॉनवेज मोमोज खिलाकर बुरा फंसा DU का स्टूडेंट, हिंदू संगठन में आक्रोश; आरोपी ने माफी मांगकर बताई वजह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में एक युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगाया है। परिषद की तरफ से आरोपी युवक के खिलाफ सोमवार रात थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

बताया गया कि जिस युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगा है, वह गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में रहता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है। आरोपी युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सोशल मीडिया पर उसे मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद सेक्टर-56 में उसने बचे हुए मोमोज की प्लेट गाय के सामने कर दी। युवक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह सब किया था।