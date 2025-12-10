Language
    करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चोरी का भंडाफोड़, गुरुग्राम में शराब के ठेके पर छापामारी से हुआ खुलासा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    गुरुग्राम में आबकारी विभाग की टीम ने शराब ठेके पर छापा मारकर करोड़ों रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया। छापामारी में 47220 विदेशी शराब ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में शराब के ठेके पर आबकारी विभाग का छापा। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, गुरुग्रामगुरुग्राम में आबकारी विभाग की इन्फोर्समेंट टीम ने मंगलवार रात शराब ठेके में छापामारी कर करोड़ों रुपये की एक्साइजड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया है। ठेकों से छापामारी के दौरान कुल 47220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।

    वहीं, कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में इलाके के आबकारी निरीक्षक पवन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गोवा में संचालित एक नाइटक्ल्ब में छापामारी के बाद आबकारी विभाग ने क्लबों से लेकर अहातों की छानबीन तेज कर दी है। छानबीन के दौरान सूचना सामने आई कि सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक संचालित ठेके में भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें हैं। यह भी सूचना सामने आई कि ठेका संचालकों द्वारा एक्साइजड्यूटी की चोरी की जा रही है।

    इसके बाद मंगलवार रात टीम पहुंची और छापामारी की। बताया जाता है कि चार ट्रकों में शराब की बोतलें थाने तक पहुंचा गईं। कारोबारियों की तलाश की जा रही है। कारोबारियों से पूछताछ में साफ होगा कि कब से एक्साइजड्यूटी की चोरी की जा रही थी।

     