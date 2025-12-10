करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चोरी का भंडाफोड़, गुरुग्राम में शराब के ठेके पर छापामारी से हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आबकारी विभाग की इन्फोर्समेंट टीम ने मंगलवार रात शराब ठेके में छापामारी कर करोड़ों रुपये की एक्साइजड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया है। ठेकों से छापामारी के दौरान कुल 47220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।

