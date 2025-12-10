गुरुग्राम में गाोमांस वाला मोमोज खिलाने से भड़का विवाद, डीयू छात्र के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज कराया केस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में एक युवक पर गाय के मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगाया है। परिषद की तरफ से आरोपित युवक के खिलाफ सोमवार रात थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

डीयू का छात्र है युवक जिस युवक पर गाय को मांस वाला मोमोज खिलाने का आरोप लगा है, वह गुरुग्राम के न्यू कालोनी में रहता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अंग्रेजी आनर्स की पढ़ाई कर रहा है। आरोपित युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इंटरनेट मीडिया पर उसे मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाया।

इसके बाद सेक्टर 56 में उसने बचे हुए मोमोज की प्लेट गाय के सामने कर दी। युवक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह सब किया था। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसका संज्ञान लिया। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने युवक को ढूढ़ निकाला और उसके साथ मारपीट की।

साथ ही युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। वहीं पकड़े जाने के बाद आरोपित युवक ने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अपनी गलती पर पछतावा है और उसने अनजाने में ऐसा किया था। वीडियो में नानवेज मोमोज की बात जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ, वह करीब चार मिनट का है। इसमें आरोपित युवक इंटरनेट मीडिया एप पर लाइव है। वीडियो में वह दुकानदार से पूछता है कि मोमोज में चिकन ही है ना। दुकानदार के हां कहने के दौरान ही एक गाय युवक की तरफ आती है। इस दौरान युवक मोमोज खुद न खाते हुए गाय की तरफ प्लेट बढ़ा देता है।