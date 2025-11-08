गुरुग्राम में छह सेक्टरों की सोसाटियों में पानी का संकट होगा दूर, अब सरकारी नल होगी पेयजल की आपूर्ति

संदीप रतन, गुरुग्राम। : लंबे इंतजार के बाद नए गुरुग्राम के छह सेक्टरों के बाशिंदों को आखिरकार नहरी पेयजल की सुविधा मिलने जा रही है। गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने सेक्टर-72 में नया बूस्टिंग स्टेशन तैयार कर लिया है, जो चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा होगा।

इससे सेक्टर-75 से 80 तक के हजारों परिवारों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी मिल सकेगा। अब तक इन सेक्टरों में बोरवेल से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, जिससे कई बार जलस्तर गिरने और पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आती रहीं। जीएमडीए के अधिकारियों के अनुसार, अगले एक महीने में नहरी जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे के समीप सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन तक चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। जीएमडीए अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन और पाइपलाइन नेटवर्क पर लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत आई है।

इस नई व्यवस्था से न केवल सेक्टर-75 से 80 तक बल्कि सेक्टर-58 से 74 तक के क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल सेक्टर-58 से 74 तक के सेक्टरों को सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन से पानी मिल रहा है। कई सोसायटियों को मिलेगा फायदा, भूमिगत जल में होगा सुधार नए बूस्टिंग स्टेशन के शुरू होने के बाद सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-80 तक के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। इससे बोरवेल पर निर्भरता भी खत्म होगी और भूमिगत जलस्तर में सुधार की उम्मीद है। सेक्टर-75 से 80 के बीच स्थित गोदरेज फ्रंटियर, ईएमजी पाम हिल्स, एम3एम, पिरामिड प्राइड जैसी बड़ी सोसायटियों के निवासियों को इस परियोजना से सबसे अधिक लाभ होगा।