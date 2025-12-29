गुरुग्राम में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार ढही, एक श्रमिक की मौत; तीन घायल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में सोमवार रात सेक्टर 56 ई ब्लाक स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की दीवार ढहने से चार श्रमिक उसमें दब गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों ने सभी श्रमिकों को राहत बचाव कार्य करते हुए बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। यहां एक श्रमिक को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य तीनों श्रमिकों का उपचार चल रहा है।

सेक्टर 56 पुलिस के अनुसार ई ब्लाक स्थित एक प्लॉट में बेसमेंट निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान शनिवार शाम करीब सात बजे एक तरफ की दीवार ढह गई। यहां कई श्रमिक काम कर रहे थे। दीवार के मलबे में चार श्रमिक दब गए। तुरंत ही अन्य श्रमिकों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस, फायर, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचीं। राहत बचाव शुरू किया गया। करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद सभी चार श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया।