गुरुग्राम में बिल्डर की गिरफ्तारी के बाद दो प्रोजेक्टों की रफ्तार थमी, खरीदारों को आशियाने के लिए करना होगा इंतजार

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद सेक्टर-69 स्थित ओएसबी गोल्फ हाइट्स और सेक्टर-109 स्थित ओएसबी एक्सप्रेस वे टॉवर्स में निर्माण कार्य लगभग ठहर सा गया है।

दोनों ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम पहले से ही धीमी गति से चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद श्रमिकों की संख्या में अचानक भारी कमी आने से निर्माण और प्रभावित हो गया है। कंपनी को हरियाणा सरकार ने सेक्टर-69, 70 और 109 में किफायती आवास योजनाओं के तहत प्रोजेक्ट विकसित करने के लाइसेंस दिए थे।

कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट? ओएसबी एक्सप्रेस वे टॉवर्स (सेक्टर-109) को 2016 में लॉन्च किया गया था और यह लगभग 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। ओएसबी गोल्फ हाइट्स (सेक्टर-69) 2018 में लॉन्च हुआ था, जहां अब तक केवल 15 प्रतिशत कार्य ही हो सका है। ओएसबी वेनेटियन (सेक्टर-70) 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई।

तीनों प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हैं और चार साल में पूरी होने थे। निर्माण में लंबे समय से हो रही देरी के चलते कई फ्लैट खरीदारों ने ईडी समेत गुरुग्राम व दिल्ली पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि बिल्डर ने खरीदारों के पैसे का दुरुपयोग किया और संपत्तियां बेचकर रकम को नकदी में तब्दील किया।

ईडी ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की और 14 नवंबर को स्वराज सिंह यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। वह 28 नवंबर तक ईडी रिमांड पर है। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने हाल के वर्षों में गुरुग्राम, राजस्थान और महाराष्ट्र में व्यक्तिगत व कंपनी के नाम पर कई संपत्तियां बेचीं तथा परिवार को अमेरिका भेज दिया।