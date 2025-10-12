Language
    गुरुग्राम में पुलिस मुठभेड़ में बंबीहा गिरोह के दो शूटर गिरफ्तार, अमृतसर से आए थे दोनों बदमाश

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने बंबीहा गिरोह के दो शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ये बदमाश पंजाब के अमृतसर से आए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और दोनों शूटर पकड़े गए। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बंबीहा गिरोह के दो शूटरों को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 39 और सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 62 में उमरीपुर गांव के पास शनिवार रात ढाई बजे संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ा। पुलिस से बचने के लिए दोनों बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी।

    पंजाब के रहने वाले हैं अपराधी

    दोनों आरोपितों की पहचान पंजाब के अमृतसर के मिलाप काॅलोनी के रहने वाले सुमित शर्मा और साहदोवाल के रहने वाले सुखमनजीत के रूप में की गई। इनकी 19 से 21 साल के बीच है। फिलहाल दोनों का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है। इलाज के बाद नियमानुसार इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

    क्राइम ब्रांच को मिली थी जानकारी

    गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि पंजाब में हत्या करने के मामलों में वांछित दो अपराधी बाइक पर सवार होकर गोल्फ कोर्स 200 फूटा रोड़ पर किसी बड़ी अापराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच प्रभारी एसआइ मोहित कुमार और सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच प्रभारी एसआइ ललित कुमार की टीम ने सुरक्षा उपकरणों के साथ बताए गए स्थान पर अभियान शुरू किया।

    बिना नंबर प्लेट की बाइक से थे बदमाश

    पुलिस टीम को उमरीपुर गांव के पास रोड पर बिना नंबर प्लेट के बाइक आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर बाइक की रफ्तार तेज कर आरोपित भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो बाइक पर पीछे बैठे युवक ने एक फायर किया। इसके बाद भागने के दौरान ही बाइक असंतुलित होकर गिर गई। फिर वह दोनों अलग-अलग दिशा में पैदल ही भागने लगे।

    दोनों ने कर दी पुलिस पर फायरिंग

    पुलिस ने हवाई फायरिंग कर सरेंडर करने की चेतावनी दी। दोनों ने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग की। इस पर एक गोली एएसआइ अभिलाष की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई और वह वहीं गिर गए। दोनों आरोपितों सुमित और सुखमनजीत को पुलिस टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ के बाद एफएसएल व अन्य टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दो पिस्टल, दो कारतूस, एक बाइक व घटनास्थल से 11 खाली खोल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों ने सात और पुलिस की तरफ से चार राउंड फायरिंग की गई।

    किसी कारोबारी के घर फायरिंग करने का था टारगेट

    गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश बंबीहा गिरोह से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपित गुरुग्राम में किसी कारोबारी के घर पर फायरिंग की वारदात करने की फिराक में थे। ये वारदात को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सुमित अगस्त 2025 में अमृतसर में हत्या के केस में वांछित अपराधी है व सुखमनजीत वर्ष 2022 में अमृतसर के गांव महतो में हत्या करने के केस में भगौड़ा अपराधी है। आपराधिक रिकार्ड से पता चला कि सुमित पर हत्या, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी देने व शस्त्र अधिनियम के तहत छह केस व सुखमनजीत पर हत्या के तहत एक केस पंजाब में पहले से ही दर्ज है।

    कौशल और बंबीहा गिरोह साथ करते हैं काम

    बताया जाता है कि कुख्यात गैंग्स्टर कौशल चौधरी और बंबीहा गिरोह ने कई घटनाओं को एक साथ अंजाम दिया है। करीब छह महीने पहले अशोक विहार फेस तीन एक्सटेंशन में नए बनाए गए मकान पर फायरिंग में भी कौशल चौधरी और बंबीहा गैंग का नाम आया था। उस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया था।

    गुरुग्राम बाॅर्डर पर सप्लाई किए गए हथियार

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस समय बंबीहा गिरोह को विदेश में बैठा कुख्यात गैंग्स्टर डानी बल आपरेट कर रहा है। उसके ही इशारे पर दोनों यहां वारदात करने आए थे। हालांकि, इन्हें टारगेट नहीं पता था। एक रात पहले ही इन दोनों को गुरुग्राम बार्डर पर हथियार सप्लाई किए गए थे। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के बाद गैंग के बारे में और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेगी।

