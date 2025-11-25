गुरुग्राम और मानेसर की एयर क्वालिटी बेहद खराब, प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम और मानेसर में मंगलवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 360 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में शामिल है। धूल, धुएं और औद्योगिक गतिविधियों से बढ़े प्रदूषण के कारण पूरे क्षेत्र में सुबह के समय धुंधली परत छाई रही। हालांकि गुरुग्राम शहर में सुबह आठ बजे एक्यूआई 342 रिकाॅर्ड किया गया।

प्रदूषण बढ़ने के साथ सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतों में तेजी आई है। चिकित्सकों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 कणों की मात्रा चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है, जो फेफड़ों के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं।

दोपहर में हवा चलने के बाद स्माग छंट गया और आसमान साफ हो गया। लेकिन हवा की खराब श्रेणी की रही। वर्षा होने या तेज हवा चलने से ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। सड़कों पर उड़ रही धूल इन दिनों सड़कों पर धूल नियंत्रण उपाय न के बराबर किए जा रहे हैं। एनएच-48, आईएमटी मानेसर और आसपास के सेक्टरों की आंतरिक सड़कों पर धूल उड़ती रही। कई निर्माण स्थलों पर भी कवरिंग, पानी छिड़काव और अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं पाया गया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी है और कचरा जलाने, खुले में सामग्री रखने तथा कूड़ा जलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पानी छिड़काव, सफाई अभियान और निर्माण स्थलों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।