गुरुग्राम के सबसे पुराने सदर बाजार का बदलेगा चेहरा, अब नहीं होगी फुटपाथ-पार्किंग की मारामारी
गुरुग्राम के सदर बाजार में नगर निगम द्वारा सुधार कार्य किया जाएगा। ₹1.5 करोड़ की लागत से फुटपाथ, सजावटी लाइटें और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। इससे बाजार में पैदल चलने वालों के लिए सुविधा होगी, ट्रैफिक सुधरेगा और सुरक्षा बढ़ेगी। योजना के अनुसार, मुख्य सड़क को कंक्रीट से बनाया जाएगा और सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आने वाले दिनों में शहर के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त सदर बाज़ार में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नगर निगम ने बाज़ार की मेन रोड को बेहतर बनाने और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और आसान रास्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लगभग ₹1.5 करोड़ की लागत से फुटपाथ बनाने, डेकोरेटिव लाइटें लगाने और सड़क को कंक्रीट से पक्का करने का काम जल्द ही शुरू होगा।
सदर बाजार अपनी भीड़भाड़ वाली और संकरी गलियों के कारण एक मुश्किल जगह है। अभी, पार्किंग, फुटपाथ और स्ट्रीटलाइट की कमी के कारण बाज़ार में काफी मुश्किलें आती हैं। नगर निगम का यह प्रोजेक्ट बाज़ार के असली रूप को बनाए रखेगा और इसे मॉडर्न सुविधाओं से लैस करेगा।
मेन रोड कंक्रीट की होगी
प्लान के अनुसार, मेन रोड को तारकोल के बजाय कंक्रीट से बनाया जाएगा, जिससे इसकी मजबूती बढ़ेगी। सुरक्षित और आसान पैदल चलने के लिए सड़क के दोनों ओर आकर्षक फुटपाथ बनाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, फुटपाथ बनने से पीक आवर्स में ट्रैफिक मूवमेंट में काफी सुधार होगा और एक्सीडेंट का खतरा कम होगा।
मार्केट को डेकोरेटिव लाइटों से रोशन किया जाएगा।
इसके अलावा, सड़कों और फुटपाथों पर डेकोरेटिव लाइटें लगाने का फैसला किया गया है, जिससे मार्केट की सुंदरता बढ़ेगी। रात में रोशनी बढ़ने से दुकानदारों को फायदा होगा और सेफ्टी भी बेहतर होगी। लोकल व्यापारियों का कहना है कि अंधेरा कम होने से कस्टमर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप धुंधवाल ने बताया कि सड़क बनाने का काम एक एजेंसी को दे दिया गया है और जल्द ही शुरू हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।