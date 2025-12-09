Language
    गुरुग्राम में पुलिस कस्टडी से भागा अपहरण का आरोपी, एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    गुरुग्राम में अपहरण के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मंगलवार को सिविल अस्पताल से पुलिस कस्टडी से भाग गया। आरोपी आशीष उर्फ गोलू को पुलिस ने एक घंटे बाद द ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में पुलिस कस्टडी से भागा अपहरण का आरोपी। जागरण।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अपहरण के मामले में बीते दिनों पकड़ा गया एक आरोपी सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल में मंगलवार दोपहर मेडिकल कराने के दौरान पुलिस की कस्टडी से भाग निकला। वह अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर और फिर अस्पताल के पीछे वाली रोड पर भागता रहा। पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी को करीब एक घंटे बाद लोगों की मदद से दोबारा पकड़ लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई।

    आरोपी की पहचान चरखी दादरी जिले के पिचोपा कलां गांव के रहने वाले आशीष उर्फ गोलू के रूप में की गई। ग्राइंडर एप से गुरुग्राम व करनाल के दो युवकों का अपहरण करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को आशीष समेत चार आरोपियों को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

    पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करने से पहले मंगलवार दोपहर करीब दो बजे पुलिस टीम मेडिकल कराने के लिए चारों आरोपियों को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची थी। मेडिकल कराने के बाद जब पुलिसकर्मियों ने तीन आरोपियों को अंदर बैठा दिया और आशीष को बैठा रहे थे, इसी दौरान वह दो पुलिसकर्मियों का हाथ छिटककर भाग निकला।

    पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह स्टाफ क्वार्टर की तरफ फरार हो गया। बताया जाता है कि आशीष भागते हुए स्टाफ क्वार्टर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। इसके बाद आशीष क्वार्टर की दीवार फांदकर अस्पताल के पीछे वाली रोड की तरफ भाग निकला।

    वहीं, तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देकर सभी थानों को अलर्ट किया गया। पुलिस टीमों ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास नाकाबंदी कर दी। पीछा करते हुए करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर-10 की टीम ने आशीष को पकड़ लिया।

    ग्राइंडर एप से गुरुग्राम के युवक से दोस्ती कर किया था अपहरण

    बता दें कि राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय एक युवक को इन आरोपियों ने ग्राइंडर एप से जाल में फंसाया था। शनिवार सुबह उसे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बुलाकर स्कार्पियो गाड़ी से उसका अपहरण कर ले गए थे। आरोपियों ने करनाल के असंध से भी एक अन्य युवक का इसी तरह से अपहरण किया था।

    पुलिस टीम ने जांच के बाद चार आरोपितों को आशीष, अजय, दीपेश और अनिल को पकड़ा था। ये सभी चरखी दादरी जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों ने गुरुग्राम के युवक के परिवारवालों से 37 हजार रुपये भी ट्रांसफर करा लिए थे।