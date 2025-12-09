Language
    Gurugram Crume: दोस्त ने की थी महिला की गला दबाकर हत्या, फिर जमीन में गाड़ दिया शव 

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 29 में एक महिला की उसके दोस्त ने अवैध संबंधों के चलते गला दबाकर हत्या कर दी। 27 नवंबर को महिला दोस्त से मिलने गई थी, जहां कहासुनी ...और पढ़ें

    सेक्टर 18 थाना पुलिस की गिरफ्त में महिला की हत्या करने वाला आरोपित। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 29 पावरग्रिड बिल्डिंग के पास रविवार दोपहर जिस महिला का मिट्टी में दबा हुआ शव मिला था, उसकी हत्या उसके दोस्त ने ही अवैध संबंध के चलते की थी। महिला 27 नवंबर की रात दोस्त से मिलने के लिए सुशांत लोक स्थित किराए के रूम पर गई थी।

    इसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसी कारण उसने गला दबाकर हत्या कर दी थी। गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर हत्यारोपित युवक को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान मूल रूप से राजस्थान के कोटपूतली के रहने वाले 26 वर्षीय संजय के रूप में की गई।

    सेक्टर 29 थाना पुलिस को रविवार दोपहर राहगीरों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास शराब ठेके के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक महिला का शव मिट्टी में दबा हुआ है। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीमें घटनास्थल पर पहुंची थीं। महिला का चेहरा हल्का बाहर निकला हुआ था।

    पूरे शरीर को मिट्टी से दबाया हुआ था। काफी खोजबीन और थानों में जांच के बाद महिला की पहचान की जा सकी थी। इसका नाम जावेदा खातून बताया गया था। पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से असम के दारांग जिले की रहने वाली थी और इस समय सुखराली में अपनी महिला मित्र के साथ कमरे में किराये से रहती थी।

    जांच में यहा भी पता चला कि जावेदा की मित्र ने सेक्टर 18 थाने में एक दिसंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि जावेदा 27 नवंबर की रात अपने दोस्त के घर जाने और दो घंटे में आने की बात कहकर गई थी। जब उसने दो घंटे बाद फोन मिलाया तो स्विच ऑफ था।

    रविवार को शव मिलने के बाद सेक्टर 18 थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट में हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। शिकायतकर्ता महिला से उस युवक के बारे में भी जानकारी ली गई, जिसके रूम पर जावेदा गई थी। इसके बाद आरोपित संजय को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने वारदात स्वीकार कर ली।

    आरोपित से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह गुरुग्राम में एसी रिपेयर करने का काम करता है व इसका ताऊ सुशांत लोक में गार्ड की नौकरी करता है। यह भी अपने ताऊ के साथ सुशांत लोक में ही रहता है। जावेदा खातून इसकी मित्र थी।

    27 नवंबर की रात यह जावेदा को रूम पर लेकर गया था। यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब जावेदा घर जाने लगी तो इस बात को लेकर इनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद वह जावेदा को बाइक पर बिठाकर पावरग्रिड बिल्डिंग के पास लेकर गया। यहां रात में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी डालकर वहां से फरार हो गया।

     