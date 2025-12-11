गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को सीएम सैनी ने किया नमन, अनुपम खेर बोले-सिख इतिहास मानवता के माथे का तिलक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदानी दिवस के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को अपैरल हाउस में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा संयक्त रूप से समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 'तप से त्याग तक' नामक नाटक का मंचन भी किया गया। इसके माध्यम से गुरु तेगबहादुर साहिब के तप व त्याग का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। समारोह के दौरान सभागार जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल जयकारे से गूंजता रहा।

' बलिदान केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि एक चेतना ' मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब का जीवन हमें संदेश देता है कि धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा का मार्ग है। गुरु साहिब का बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है। तप से त्याग तक नाटक मंचन हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति का आधार त्याग है।

हमारी सभ्यता की आत्मा तप है। हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति सत्य है। यह नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है कि बलिदान केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि एक चेतना है, जो राष्ट्र को जीवंत रखती है। गुरु तेग बहादुर साहिब पर शोध उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सिख इतिहास, गुरु परंपरा और सिख समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर साहिब पर शोध के लिए चेयर की स्थापना की गई है, जो शोध परंपरा को नई दिशा प्रदान करेगी। हाल ही में, गवर्नमेंट पालीटेक्निक अंबाला को गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई है।

सीएम ने बताया कि असंध के काॅलेज का नाम सरबंसदानी गुरु गोबिन्द सिंह के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लेकर सिख इतिहास के प्रति सम्मान को और मजबूत किया है। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल काॅलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब के नाम पर रखा गया है। लखनौर साहिब में माता गुजरी के नाम से वीएलडीए काॅलेज स्थापित किया गया है।

सिख इतिहास संपूर्ण मानव सभ्यता के माथे का तिलक : खेर पद्मभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसे क्षण विरले ही आते हैं जब कोई महापुरुष अपने प्राणों का त्याग कर धर्म, मानवता और सत्य को नया आयाम प्रदान करता है। गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान केवल सिख इतिहास की धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के माथे का तिलक है।