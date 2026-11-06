दीवाली पर गुरुग्राम में 24 घंटे मिलेगी बिजली, फॉल्ट आते ही तुरंत होगा समाधान; जानें DHBVN का पूरा प्लान
बिजली निगम ने दीवाली पर बादशाहपुर और गुरुग्राम में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली है।
HighLights
दीवाली पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी।
फाल्ट ठीक करने के लिए कर्मचारी तीन शिफ्टों में तैनात।
प्रत्येक सब डिवीजन में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तैयार रखे गए।
संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। दीवाली पर शहरवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बिजली निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहार के दौरान शहर के घर 24 घंटे जगमग रहें, इसके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है।
बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार का फाल्ट आने पर उसे तुरंत ठीक करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारी आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि बिजली संबंधी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति से निपटने के लिए भी पहले से इंतजाम किए हैं। प्रत्येक सब डिवीजन में तीन से चार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध रखे गए हैं। इन सभी ट्रांसफार्मरों की जांच कर उन्हें चालू हालत में तैयार रखा गया है।
नगर निगम की ओर से हुई लाइनों की मेंटेनेंस का काम
किसी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर उसे तुरंत बदलने की व्यवस्था रहेगी। जिससे बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित न हो। निगम की ओर से लाइनों की मेंटेनेंस का काम भी दीवाली को ध्यान में रखते हुए करीब एक महीने पहले ही पूरा कर लिया गया था।
दीपावली पर घरेलू बिजली की खपत बढ़ जाती है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों, कारपोरेट कार्यालयों और अन्य गैर घरेलू प्रतिष्ठानों में छुट्टी रहने के कारण उनका लोड कम हो जाता है। इससे बिजली की मांग का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
दीवाली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर सब डिवीजन में तीन से चार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार का फाल्ट आने पर उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
-मनोज यादव, अधीक्षण अभियंता , दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल-टू
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