गुरुग्राम में दमघोंटू हुई हवा, ग्रेप-2 के बावजूद खुलेआम उड़ रही नियमों की धज्जियां; 364 पहुंचा AQI

संदीप रतन, गुरुग्राम। शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों की लापरवाही लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है। ग्रेप-2 लागू होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

शुक्रवार सुबह आठ बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 364 और मानेसर का 320 दर्ज किया गया। दोनों शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर ज्यादा महसूस हो रहा है।

लोगों को हो रही सांस लेने में परेशानी लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है। ग्रेप-2 के तहत धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय अनिवार्य हैं। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य जारी हैं।

सड़कों और अन्य स्थानों पर इंटरनेट केबल बिछाने के लिए खोदाई की जा रही है। निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है। वहीं,टूटी और उखड़ी सड़कों की समस्या बढ़ गई है। सड़कों की मैकेनिकल सफाई के लिए लगाई गई मशीनें खराब पड़ी हैं। कुल 22 मशीनों में से सिर्फ सात मशीनें ही सड़कों की सफाई कर रही हैं।

तंदूर और वाहनों का धुआं भी जिम्मेदार ढाबों और रेस्टोरेंट के तंदूर में अब भी कोयले का इस्तेमाल।

सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या और धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा।

खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण मलबे के उचित निस्तारण नहीं होने से स्थिति बिगड़ रही। क्या हैं पीएम-2.5 और पीएम-10 पीएम-2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटे कण होते हैं। ये सांस के जरिये फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। वहीं, पीएम-10 आकार में 10 माइक्रोमीटर या इससे छोटे कण होते हैं। ये नाक और श्वसन तंत्र में जमा होकर सांस संबंधी परेशानियां बढ़ा सकते हैं।