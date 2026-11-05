गुरुग्राम की 15 सड़कों पर लागू होगा 'पुणे मॉडल', गूगल मैप्स के डेटा से कैसे खत्म होगा ट्रैफिक जाम?

आदित्य राज, गुरुग्राम। साइबर सिटी में यातायात जाम की समस्या का समाधान अब केवल चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात करने तक सीमित नहीं रहेगा।

शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और उनकी रफ्तार के आंकड़ों का विश्लेषण कर जाम के वास्तविक कारणों की पहचान की जाएगी।

इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) पुणे में लागू यातायात निगरानी मॉडल को अपनाने की संभावनाएं तलाश रहा है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था के लिए सड़कों पर नए कैमरे, सेंसर लगाने या निर्माण कार्य कराने की जरूरत नहीं होगी।

गूगल मैप्स से मिलने वाले वाहनों की गति के सामूहिक आंकड़ों के आधार पर ही यातायात की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। पहले चरण में 10 से 15 प्वॉइंट चुने जाएंगे पहले चरण में गुरुग्राम के 10 से 15 सबसे व्यस्त और नियमित रूप से जाम से प्रभावित रहने वाले चौराहों तथा मार्गों का चयन किया जाएगा। जीएमडीए और यातायात पुलिस मिलकर इन स्थानों का विश्लेषण करेंगे।

इसके बाद जाम के कारणों की पहचान कर तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित समस्या के समाधान की जिम्मेदारी किस विभाग की है। इस प्रणाली की खासियत यह है कि यह केवल जाम की लोकेशन नहीं बताती, बल्कि उसके पीछे के कारणों को भी सामने लाती है। लगातार 20 से 30 दिनों के आंकड़ों का अध्ययन कर पता लगाया जा सकता है कि जाम अस्थायी है या किसी स्थायी खामी के कारण लग रहा है।

कहीं बस स्टैंड पर बसों के रुकने से यातायात प्रभावित हो रहा है तो कहीं अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, निर्माण कार्य अथवा जलभराव वाहनों की रफ्तार रोक रहा है। इससे सुधार के लिए सही स्थान और प्राथमिकता तय करना आसान होगा।