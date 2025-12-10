Traffic Challan: गुरुग्राम में 3 दिन में काटे गए 2500 चालान, अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दैनिक जागरण की ओर से चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सहयोग किया गया। ट्रैफिक पुलिस की कई टीमों ने बीते तीन दिनों में चलाए अभियान में ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया।

गुरुग्राम में हर साल एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस साल भी यह आंकड़ा 435 के पार चला गया है। कोहरे के सीजन में सड़क हादसों की संख्या बढ़ने की आशंका रहती है। इस बार कोहरे के सीजन में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस बीते कई दिनों से सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है।