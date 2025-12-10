Traffic Challan: गुरुग्राम में 3 दिन में काटे गए 2500 चालान, अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं
गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। तीन दिनों में ढाई हजार से ज्यादा वाहनों के चाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दैनिक जागरण की ओर से चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सहयोग किया गया। ट्रैफिक पुलिस की कई टीमों ने बीते तीन दिनों में चलाए अभियान में ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया।
गुरुग्राम में हर साल एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस साल भी यह आंकड़ा 435 के पार चला गया है। कोहरे के सीजन में सड़क हादसों की संख्या बढ़ने की आशंका रहती है। इस बार कोहरे के सीजन में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस बीते कई दिनों से सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है।
इसके तहत पहले सड़कों पर बने अवैध कट बंद किए गए। इसके बाद वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। अब तीन दिनों तक ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर चलने वाले भारी ओवरलोड वाहनों और जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई की। बीते तीन दिनों में ट्रैफिल पुलिस की टीमों ने ऐसे ढाई हजार वाहनों के चालान किए।
सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। इसके तहत कई स्तर पर काम किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जा रहे हैं। क्रैश टायर बैरिकेड रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों और भारी वाहन चालकों के साथ बैठककर उन्हें भी यातायात नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए अभियान आगे भी जारी रहेंगे। - डॉ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक
