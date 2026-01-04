Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मालिक की गाड़ी पर टक्कर मारने का विरोध करना पड़ा भारी, गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड को 30 मीटर तक घसीटा

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    गुरुग्राम के डीएलएफ फेस एक में एक गाड़ी चालक ने सिक्योरिटी गार्ड जियालाल मंडल को 30 मीटर तक घसीटा। गार्ड ने अपनी मालिक की कार में टक्कर मारने का विरोध ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस एक स्थित एक घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले एक व्यक्ति को गाड़ी चालक 30 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में उसे काफी चोटें आईं। सिक्योरिटी गार्ड जियालाल मंडल ने डीएलएफ फेस एक थाने में आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया।

    उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह वह मकान के सामने सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी चालक ने उनके मालिक की कार में टक्कर मार दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आक्रोशित चालक उन्हें भी घसीटता हुआ 30 मीटर तक ले गया। इसके बाद आरोपित वहां से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR पर भी मंडराता इंदौर जैसी घटना का खतरा... दूषित पानी को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट?