मालिक की गाड़ी पर टक्कर मारने का विरोध करना पड़ा भारी, गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड को 30 मीटर तक घसीटा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस एक स्थित एक घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले एक व्यक्ति को गाड़ी चालक 30 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में उसे काफी चोटें आईं। सिक्योरिटी गार्ड जियालाल मंडल ने डीएलएफ फेस एक थाने में आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया।

उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह वह मकान के सामने सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी चालक ने उनके मालिक की कार में टक्कर मार दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आक्रोशित चालक उन्हें भी घसीटता हुआ 30 मीटर तक ले गया। इसके बाद आरोपित वहां से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।