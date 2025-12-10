गुरुग्राम के नामी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आते ही मचा हड़कंप; साइबर टीम जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के डीएलएफ फेस तीन स्थित श्रीराम पब्लिक स्कूल को बुधवार दोपहर किसी ने ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस, बम और डाॅग स्क्वाॅड की टीमों ने स्कूल की बिल्डिंग में गहन तलाशी अभियान चलाया। जांच के बाद मामला फर्जी पाया गया। थाना पुलिस ने कहा कि ईमेल भेजने वाले की जानकारी की जा रही है।

डीएलएफ फेस तीन थाना पुलिस के अनुसार दोपहर करीब एक बजे श्रीराम पब्लिक स्कूल की तरफ से पुलिस कंट्रोल रूम में बम की धमकी वाली ईमेल भेजे जाने की जानकारी मिली थी। स्कूल पहुंचकर जांच की गई। डाॅग और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। स्कूल बिल्डिंग परिसर और आसपास बाहर भी तलाशी अभियान चलाया। पार्किंग एरिया को भी देखा गया। कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच में पता चला कि किसी ने 12 बजकर पांच मिनट पर स्कूल के मेल पर बम से उड़ाने की धमकी वाली मेल भेजी थी।

यह मेल आउटलुक से आई थी। डीएलएफ फेस तीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि साइबर टीम से भी मदद ली जा रही है। इसके सोर्स के बारे में जानकारी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल मई में भी पांच स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी पिछले साल एक मई को एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में स्थित बड़ी संख्या में स्कूलों को ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 46 और 43 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस सेक्टर 102 और राजेंद्रा पार्क और सेक्टर 57 स्थित वेंकटेशवर स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया था।