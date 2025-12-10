डॉलर बदलने आए कारोबारी से होटल में पिस्टल की नोक पर लाखों की लूट, पुलिस ने चार आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने के बहाने करेंसी एक्सचेंज करने वाले व्यक्ति को होटल में बुलाकर गन प्वाइंट पर उससे 23 लाख 48 हजार रुपये लूटने का मामला सामने आया है। घटना सेक्टर 56 थानाक्षेत्र के एक होटल में एक दिसंबर को हुई थी। मामले में पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम ने चार आरोपितों को मंगलवार रात अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया।

26 हजार अमेरिकी डाॅलर बदलने के लिए बुलाया पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दो दिसंबर को पीड़ित ने सेक्टर 56 थाने में लूटपाट की शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह गुरुग्राम में फाॅरेक्स एक्सपोर्ट करेंसी एक्सजेंच में काम करता है। एक व्यक्ति ने एक दिसंबर की दोपहर उसे फोन कर 26 हजार अमेरिकी डाॅलर बदलने के लिए बुलाया था।

दोनों को कमरे में ही बंद कर दिया जब वह बैग में रुपये लेकर अपने साथी के साथ बाइक से सेक्टर 57 स्थित आशियान एलाइट होटल पहुंचा तो दोनों को एक कमरे में ले जाया गया। यहां चार लोगों ने पिस्टल के बल पर उनके बैग से 23 लाख 48 हजार रुपये की नकदी, मोबाइल फोन और बाइक लूट ली।

इसके बाद चारों आरोपितों ने दोनों को कमरे में ही बंद कर दिया था। दोनों के हाथ बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दिया था। किसी तरह होटल के कर्मचारियों ने दोनों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी थी।

एक-दूसरे को पहले से जानते थे आरोपित मामले में सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए तकनीकी के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की और आरोपितों की पहचान उन्हें मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले मो. तालीम, हरियाणा के जींद के रहने वाले पम्मी, रोहित और नवीन के रूप में की गई।

पुलिस ने मो. तालीम को गुरुग्राम से और अन्य तीनों को जींद से गिरफ्तार किया। आरोपितों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये एक-दूसरे को पहले से जानते हैं और इनका एक अन्य साथी विदेश में रहता है, जिसके साथ मिलकर इन्होंने इस प्रकार से लूट की साजिश रची थी।

पम्मी पर दिल्ली में हत्या समेत कई मामले दर्ज आरोपितों से पुलिस पूछताछ व इनके अपराधिक रिकाॅर्ड से पता चला कि पम्मी दिल्ली के मोहन गार्डन में 2025 में हुई एक हत्या के मामले में नामजद है। इसके अलावा पम्मी, रोहित, तालीम के खिलाफ हत्या, लूटपाट, छीनाझपटी, आर्म्स एक्ट, डकैती के मामले में हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।