दिल्ली में फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों की छुट्टी कराकर जांच में जुटीं टीमें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लक्ष्मी नगर स्थित लवली पब्लिक स्कूल को फोन कॉल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहीं, धमकी की सूचना पर पुलिस व दमकल की टीमें स्कूल में पहुंचीं।

स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। उधर, पुलिस और दमकल की टीम ने पूरे स्कूल में जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कॉल कर धमकी किसने दी है।

पीटीआई की खबर के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक प्राइवेट स्कूल में बम की धमकी वाली कॉल आई, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी में कार्रवाई की गई और स्कूल को खाली कराया गया।