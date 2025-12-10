Goa Nightclub Fire: लूथरा भाइयों ने रोहिणी कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, आज 2 बजे होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। वहीं, सेशंस कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई दोपहर में दो बजे होगी। उनकी लीगल टीम के एक वकील ने कन्फर्म किया है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हवाले से कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अरपोरानाइटक्लब चलाने वाले भाइयों की बीच पर बनी झोपड़ी को गिराया जाएगा, जहां पिछले हफ्ते भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

इंटरपोल ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू नोटिस भी जारी कर दिया है। ब्लू नोटिस का मतलब आरोपितों की पहचान, उनकी लोकेशन और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना होता है। इंटरपोल ने फुकेट पुलिस से कहा है कि वे लूथरा बंधुओं को पकड़कर जल्द हिरासत में ले लें और इसकी सूचना गोवा पुलिस को दें। नाइटक्लब में आगजनी की घटना के तुरंत बाद लूथराब्रदर्स मुंबई से इंडिगोएयरलाइंस से रविवार तड़के ही भारत से फुकेट भाग गए थे।