Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Goa Nightclub Fire: लूथरा भाइयों ने रोहिणी कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, आज 2 बजे होगी सुनवाई

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। सेशंस कोर्ट में आज इस मामले की दो बजे सुनवाई सुनवाई होगी। उनकी लीगल टीम के एक व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लूथरा भाइयों ने दायर की याचिका। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। वहीं, सेशंस कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई दोपहर में दो बजे होगी। उनकी लीगल टीम के एक वकील ने कन्फर्म किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हवाले से कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अरपोरानाइटक्लब चलाने वाले भाइयों की बीच पर बनी झोपड़ी को गिराया जाएगा, जहां पिछले हफ्ते भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

    यह भी पढ़ें- लूथरा ब्रदर्स की जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट, चंद दिनों में बदल गई थी किस्मत; गोवा अग्निकांड से बर्बाद हुआ सबकुछ

    अधिकारियों ने कहा कि वागाटोर में 'रोमियो लेन' को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट, जो कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बना था, उसे अधिकारियों ने सील कर दिया है।

    भारत छोड़ थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स

    लूथरा बंधुओं के खिलाफ सात दिसंबर को लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी कराने के बाद सीबीआई के इंटरपोल ने थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर दोनों भाइयों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

    इंटरपोल ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू नोटिस भी जारी कर दिया है। ब्लू नोटिस का मतलब आरोपितों की पहचान, उनकी लोकेशन और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना होता है।

    इंटरपोल ने फुकेट पुलिस से कहा है कि वे लूथरा बंधुओं को पकड़कर जल्द हिरासत में ले लें और इसकी सूचना गोवा पुलिस को दें। नाइटक्लब में आगजनी की घटना के तुरंत बाद लूथराब्रदर्स मुंबई से इंडिगोएयरलाइंस से रविवार तड़के ही भारत से फुकेट भाग गए थे।

     जानकारी के मुताबिक, गोवा पुलिस ने पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी से सोमवार सुबह भरत कोहली नाम के जिस मैनेजर को गिरफ्तार किया है वो सौरभ लूथरा की कार भी चलात था।

     भरत के पिता भी सौरभ के पिता की गाड़ी चलाते थे। सूत्रों के मुताबिक, सौरभ लूथरा ने गोवा में भरत के नाम पर भी कुछ क्लब के लाइसेंस लिए थे। इसलिए लूथराब्रदर्स ने बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के ऑपरेशनल काम देखने की जिम्मेदारी भरत कोहली को सौंप रखा था।