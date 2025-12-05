...ताकि फिर न हो एक और अल-फलाह, Delhi Blast के बाद गुरुग्राम पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट ने कसी कमर

हर थाने में बीट कांस्टेबल होते हैं, बीट इंचार्ज होते हैं, वह इसके लिए जनता के साथ समन्वय बनाएं। यह हर दिन होना चाहिए, न कि कोई घटना होने पर इसके लिए जागना चाहिए। पब्लिक संस्थाओं को साथ में लेकर चलें, उनसे हर दिन अपडेट रहें। जहां पर सोसायटी नहीं हैं, वहां की जनता के साथ समन्वय बनाएं। गांवों में पंचायतों के लोगों से भी संपर्क बनाएं, उनका सहयोग लें। पुलिस की संख्या कम है, पुलिस तो अपना काम करती ही है, ऐसे में सूचनाएं ही होती हैं।

सूचनाओं के आाधार पर ही सभी गैरकानूनी गतिविधियों को रोका जा सकता है। अगर वह अपना मुखबिर तंत्र मजबूत कर ले तो किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सकता है। संस्थाओं व अन्य लोग देशहित में काम करना चाहते हैं, रेगुलर मीडिया व सामाजिक संगठनों से भी समय-समय पर बात कर सूचनाएं लेनी चाहिए। पुलिस पब्लिक मीटिंग भी जरूरी है। मोहल्ला स्तर पर मुखबिर तंत्र मजबूत करना चाहिए। संवदेनशील इलाकों में जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। पुलिस को इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए।