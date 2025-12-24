गुरुग्राम में बिल्डर की सक्सेस पार्टी में तेज संगीत से बवाल, पुलिस की छह ईआरवी अंदर तक नहीं जा पाईं
गुरुग्राम में बिल्डर्स प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी में तेज संगीत बजने पर हंगामा हुआ। सोहना रोड स्थित उप्पल साउथ एंड सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की। पुलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक बड़े बिल्डर्स ग्रुप के प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी के दौरान सोमवार देर रात तेज संगीत बजने पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। सोहना रोड स्थित उप्पल साउथ एंड सोसायटी के लोगों ने तेज संगीत बजने की शिकायत कंट्रोल रूम में भी दी।
आरोप है कि इस दौरान एक के बाद एक छह ईआरवी गाड़ी मौके पर पहुंचीं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाईं। काफी देर बाद संगीत बंद किया गया। वहीं सेक्टर 50 थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संगीत बंद कराया और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी की गई।
बताया जाता है कि एक बिल्डर्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट के सक्सेस होने पर सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में यह पार्टी रखी गई थी। इसमें शहर के नामी लोगों को बुलाया गया था। आधी रात तक तेज आवाज में संगीत बजने से आसपास की सोसायटी के लोगों की नींद और बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई।
उप्पल साउथ एंड सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि रात साढ़े 11 बजे तक बिल्डर की पार्टी में तेज संगीत बजता रहा। इससे परेशान होकर निवासी पार्टी स्थल के पास पहुंच गए। यहां हंगामा किया और कंट्रोल रूम में सूचना दी।
लोगों का कहना है कि पुलिस की छह ईआरवी वैन मौके पर पहुंची। इसमें तैनात पुलिस कर्मियों को भी काफी देर तक आयोजन स्थल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे स्थानीय लोग और भड़क गए।
कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया। काफी देर तक बहस के बाद रात करीब पौने 12 बजे पुलिस की टीमें अंदर गईं और संगीत बंद कराया गया।
सेक्टर 50 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर ने बताया कि रात में तेज आवाज में संगीत बजाने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संगीत को बंद करवाया गया। आयोजकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
