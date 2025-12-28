गुरुग्राम में ट्राला की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, ड्राइवर फरार
गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बसाई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाते समय एक साइकिल सवार को ट्रेलर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन इलाके में बसाई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाते समय एक साइकिल सवार को पीछे से एक ट्रेलर ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
हालांकि, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच, हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
सेक्टर 9 पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना राहगीरों ने दोपहर करीब 12 बजे कंट्रोल रूम को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो ट्रेलर ट्रक वहीं था, लेकिन ड्राइवर फरार हो चुका था।
पुलिस CCTV फुटेज की मदद से ड्राइवर की तलाश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और मृतक की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।