गुरुग्राम में ट्राला की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन इलाके में बसाई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाते समय एक साइकिल सवार को पीछे से एक ट्रेलर ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हालांकि, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच, हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।