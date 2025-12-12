सोहना-गुरुग्राम रूट पर चलने वाली सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थी परेशान, आंदोलन करने की चेतावनी

एक सप्ताह से सिटी बस बंद है। कालेज जाने-आने में बहुत परेशानी हो रही है। समय से कालेज नहीं पहुंचने से पढ़ाई बाधित हो रही है। यातायात सुविधा नहीं मिली तो पढ़ाई चौपट हो जाएगी। - अंजलि, छात्रा

सिटी बस सेवा बंद होने से कालेज जाने में बहुत दिक्कत है। बस स्टैंड पर बस का इंतजार करना पड़ता है। समय पर बस नहीं मिलती। प्राइवेट बस जब तक पूरी तरह नहीं भर जाती तब तक नहीं चलती। इससे कालेज जाने में लेट हो जाती है। सिटी बस सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। - खुशबू, छात्रा

गांव से शहर आने और फिर कालेज जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार करना पड़ता है। पहले सिटी बस की बेहतर सुविधा थी। थोड़ी-थोड़ी देर में सोहना से गुरुग्राम बस सेवा थी। कुछ दिन पहले बस सेवा बंद हो गई, जिससे परेशानी हो रही है।

- सिया, छात्रा

सिटी बस सेवा बंद होने से यातायात सुविधा के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। कई दिनों से काफी परेशानी बढ़ गई है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जल्द से सिटी बस सेवा शुरू की जाए। - वसुंधरा, छात्रा

सिटी बस सेवा बंद होने से उनको समय पर कोचिंग सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। - अनुष्का, छात्रा

क्षेत्र के लोगों की यातायात सुविधा को लेकर सिटी बसें चलाई गई थीं। सुविधा क्यों बंद की गई, इसके लिए अधिकारियों से बात की जाएगी। सिटी बस सुविधा बंद नहीं होने दी जाएगी। - संजय सिंह, पूर्व खेल राज्यमंत्री