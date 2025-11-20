गुरुग्राम में सात साल के बच्चे को काटकर किए टुकड़े, सिर और एक पैर झाड़ियों में मिला; बाकी अंगों की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्चे के शरीर को कई हिस्सों में काटकर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे के सिर और एक पैर का हिस्सा बुधवार शाम बिलासपुर थाना क्षेत्र में उदयपुरी गांव के पास केएमपी एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों से बरामद किया गया। शव के यह अंग पांच से छह दिन पुराने हैं। यह डिकंपोज हो चुके थे। इससे अंदेशा है कि हत्या करीब छह दिन पहले की गई थी।



बिलासपुर थाना पुलिस ने शव के हिस्सों को भरकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर थाना पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम करीब चार बजे कलवाड़ी गांव के उमेश ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि केएमपी ग्रीन बेल्ट में झाड़ियों के पास कुछ लोग मौजूद हैं और यहां शव के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर बिलासपुर थाना पुलिस, एसीपी पटौदी, सीन आफ क्राइम, एफएसएल व अन्य टीमों उदयपुरी गांव के पास घटनास्थल पर पहुंचीं। यहां एक सिर बरामद किया गया। यह किसी सात वर्षीय बच्चे का लग रहा था। आसपास टीमों ने तलाश की तो सिर से 30 मीटर दूर बच्चे का एक पैर का हिस्सा पाया गया।

जांच के दौरान पाया गया कि किसी ने धारदार हथियार से बच्चे की हत्या करने के बाद शव को कई हिस्सो में काटा। हत्यारे ने सिर, पैर व अन्य हिस्सों को कई जगहों पर फेंका होगा। सिर और पैर की बरामदगी की गई है। अन्य हिस्सों को खेजने के लिए पुलिस टीमों आसपास के एरिया में तलाशी अभियान चला रही हैं।

नहीं हुई पहचान, बच्चा है या बच्ची, यह भी साफ नहीं पुलिस के मुताबिक शव के ये हिस्से पांच से छह दिन पुराने लग रहे हैं। डिकंपोज होने से अभी यह साफ नहीं हो पाया कि शव बच्चे का है कि किसी बच्ची का। साथ ही अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है।

आसपास के गांव के लोगों से इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। थानों में बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। हो सकता है कि आरोपित ने कहीं और बच्चे की हत्या की और इस इलाके में शव के हिस्से फेंके।