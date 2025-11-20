Language
    गुरुग्राम में सात साल के बच्चे को काटकर किए टुकड़े, सिर और एक पैर झाड़ियों में मिला; बाकी अंगों की तलाश जारी

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:02 AM (IST)

    गुरुग्राम के बिलासपुर में एक सात वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे का सिर और पैर केएमपी एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में मिले। शव के हिस्से पांच-छह दिन पुराने हैं और बुरी तरह से डिकंपोज हो चुके हैं, जिससे पहचान मुश्किल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    Murder

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्चे के शरीर को कई हिस्सों में काटकर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

    बच्चे के सिर और एक पैर का हिस्सा बुधवार शाम बिलासपुर थाना क्षेत्र में उदयपुरी गांव के पास केएमपी एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों से बरामद किया गया। शव के यह अंग पांच से छह दिन पुराने हैं। यह डिकंपोज हो चुके थे। इससे अंदेशा है कि हत्या करीब छह दिन पहले की गई थी।

    बिलासपुर थाना पुलिस ने शव के हिस्सों को भरकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर थाना पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम करीब चार बजे कलवाड़ी गांव के उमेश ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि केएमपी ग्रीन बेल्ट में झाड़ियों के पास कुछ लोग मौजूद हैं और यहां शव के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं।

    इस पर बिलासपुर थाना पुलिस, एसीपी पटौदी, सीन आफ क्राइम, एफएसएल व अन्य टीमों उदयपुरी गांव के पास घटनास्थल पर पहुंचीं। यहां एक सिर बरामद किया गया। यह किसी सात वर्षीय बच्चे का लग रहा था। आसपास टीमों ने तलाश की तो सिर से 30 मीटर दूर बच्चे का एक पैर का हिस्सा पाया गया।

    जांच के दौरान पाया गया कि किसी ने धारदार हथियार से बच्चे की हत्या करने के बाद शव को कई हिस्सो में काटा। हत्यारे ने सिर, पैर व अन्य हिस्सों को कई जगहों पर फेंका होगा। सिर और पैर की बरामदगी की गई है। अन्य हिस्सों को खेजने के लिए पुलिस टीमों आसपास के एरिया में तलाशी अभियान चला रही हैं।

    नहीं हुई पहचान, बच्चा है या बच्ची, यह भी साफ नहीं

    पुलिस के मुताबिक शव के ये हिस्से पांच से छह दिन पुराने लग रहे हैं। डिकंपोज होने से अभी यह साफ नहीं हो पाया कि शव बच्चे का है कि किसी बच्ची का। साथ ही अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है।

    आसपास के गांव के लोगों से इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। थानों में बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। हो सकता है कि आरोपित ने कहीं और बच्चे की हत्या की और इस इलाके में शव के हिस्से फेंके।

    सड़क मार्क के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे

    एसीपी पटौदी सुखबीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कई टीमों को लगाया गया है। घटनास्थल के आसपास और सड़क मार्ग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

