Gurugram News: टुकड़ों में मिली बच्चे की लाश, मंजर देख हर कोई रह गया सन्न; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा हत्या का राज
गुरुग्राम में एक सात साल के बच्चे का शव कई टुकड़ों में मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बिलासपुर थाना क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे के पास बच्चे के सिर और पैर बरामद हुए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक रूह कंपा देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां एक बच्चे का शरीर कई टुकड़ों में मिला। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। हालांकि, अभी बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है।
ये है मामला
बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक सात साल के बच्चे के अंग कई हिस्सों में काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे के सिर और एक पैर का हिस्सा बुधवार शाम बिलासपुर थाना क्षेत्र में उदयपुरी गांव के पास केएमपी एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों से बरामद किया गया। शव के यह अंग पांच से छह दिन पुराने बताए जा रहे हैं। यह डिकंपोज हो चुके थे।
उधर, बिलासपुर थाना पुलिस बच्चे के शव के हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बच्चे की हत्या कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को किसने दी सूचना
कलवाड़ी गांव के उमेश ने बुधवार शाम करीब चार बजे कंट्रोल रूम में सूचना दी। उसने बिलासपुर थाना पुलिस को बताया कि केएमपी ग्रीन बेल्ट में झाड़ियों के पास कुछ लोग मौजूद हैं और यहां शव के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान एसीपी पटौदी, सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल व अन्य टीमें भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।
पुलिस को झाड़ियों से एक बच्चे का सिर मिला। पुलिस टीमों ने आसपास तलाश की तो 30 मीटर दूर बच्चे का एक पैर का हिस्सा मिला। जांच के दौरान पाया गया कि किसी ने धारदार हथियार से बच्चे की हत्या करने के बाद शव को कई हिस्सो में काटा। हत्यारे ने सिर, पैर व अन्य हिस्सों को कई जगहों पर फेंका होगा। सिर और पैर की बरामदगी की गई है।
यह भी पढ़ें- रोहतक में ऑनर किलिंग... शादी के तीन साल बाद गोली मारकर विवाहिता की हत्या, देवर को पेट में लगी गोली
एसीपी पटौदी सुखबीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कई टीमों को लगाया गया है। घटनास्थल के आसपास और सड़क मार्ग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
