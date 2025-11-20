रोहतक में ऑनर किलिंग... शादी के तीन साल बाद गोली मारकर विवाहिता की हत्या, देवर को पेट में लगी गोली
रोहतक के काहनी गांव में 23 वर्षीय सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके देवर साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए। सपना और सूरज ने प्रेम विवाह किया था, जिससे सपना का परिवार नाराज था। घटना के समय सूरज घर पर नहीं था। पुलिस मामले को ऑनर किलिंग मानकर जांच कर रही है और सपना के भाई संजू पर गोली चलाने का शक है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी गांव में वीरवार रात 23 वर्षीय सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका देवर साहिल (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को देर रात पौने 11 बजे पीजीआइएमएस रोहतक लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। साहिल का उपचार जारी है। हमलावरों की संख्या चार बताई जा रही है।
वारदात के समय सपना का पति सूरज शहर में ऑटो लेकर गया था। घर पर सूरज की मां, भाई और पत्नी व बेटा ही थे। 22 नवंबर को सूरज के दो वर्षीय बेटे का जन्मदिन है। घर पर समारोह की तैयारी चल रही थी। सपना और सूरज ने करीब तीन वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। यह विवाह सपना के स्वजन को स्वीकार नहीं था। विरोध के चलते सपना के परिवार ने स्पष्ट कह दिया था कि दोनों गांव में नहीं रह सकते।
दबाव के कारण दंपती ने गांव छोड़ दिया और रोहतक में किराए पर रहने लगे। करीब दो महीनों से सपना और सूरज ने गांव में आना-जाना शुरू कर दिया था और फिर से वहीं रहने लगे। इसी बात को लेकर सपना का मायका पक्ष नाराज चल रहा था।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। वारदात की रात सपना ने सीसीटीवी कैमरे में चार हमलावरों को घर की ओर आते देख लिया। शक होने पर गेट बंद करने लगी तभी एक युवक ने फायरिंग कर दी गई। बचाव के लिए आए देवर साहिल के पेट में भी गोली जा लगी। सूत्रों का दावा है कि गोली चलाने वाला सपना का भाई संजू है, जो वारदात के बाद फरार हो गया।
