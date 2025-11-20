रोहतक में ऑनर किलिंग... शादी के तीन साल बाद गोली मारकर विवाहिता की हत्या, देवर को पेट में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी गांव में वीरवार रात 23 वर्षीय सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका देवर साहिल (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को देर रात पौने 11 बजे पीजीआइएमएस रोहतक लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। साहिल का उपचार जारी है। हमलावरों की संख्या चार बताई जा रही है।

वारदात के समय सपना का पति सूरज शहर में ऑटो लेकर गया था। घर पर सूरज की मां, भाई और पत्नी व बेटा ही थे। 22 नवंबर को सूरज के दो वर्षीय बेटे का जन्मदिन है। घर पर समारोह की तैयारी चल रही थी। सपना और सूरज ने करीब तीन वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। यह विवाह सपना के स्वजन को स्वीकार नहीं था। विरोध के चलते सपना के परिवार ने स्पष्ट कह दिया था कि दोनों गांव में नहीं रह सकते।

दबाव के कारण दंपती ने गांव छोड़ दिया और रोहतक में किराए पर रहने लगे। करीब दो महीनों से सपना और सूरज ने गांव में आना-जाना शुरू कर दिया था और फिर से वहीं रहने लगे। इसी बात को लेकर सपना का मायका पक्ष नाराज चल रहा था।