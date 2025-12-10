पहले गर्लफ्रेंड का कत्ल, फिर ठिकाने लगाई डेड बॉडी; गुरुग्राम में जावेदा खातून के ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा

डिजिटलडेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में 27 नवंबर से लापता महिला जावेदा खातून की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला कि जावेदा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। अवैध संबंध के चलते उसकी हत्या हत्या हुई है।

पुलिस की जांच में सामने आया कि जावेदा खातून 27 नवंबर की रात को दोस्त संजय से मिलने के लिए सुशांत लोक स्थित किराए के रूम पर गई थी। रूम पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और संजय ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी संजय ने महिला के शव को ठिकाने लगा दिया।

वहीं, पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए हत्यारोपी संजय को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संजय (26 वर्ष) मूल रूप से राजस्थान के कोटपूतली का रहने वाला है। सेक्टर-29 थाना पुलिस को रविवार दोपहर राहगीरों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि इफकोचौकमेट्रो स्टेशन के पास शराब ठेके के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक महिला का शव मिट्टी में दबा हुआ है। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीमें घटनास्थल पर पहुंची थीं। पुलिस ने मौके पर देखा कि महिला का चेहरा हल्का बाहर निकला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत महिला के शव को बाहर निकाल लिया और आगे की जांच शुरू कर दी।