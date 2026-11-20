जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गढ़ी हरसरू स्थित श्री मां वैष्णो दरबार में 24 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूनम माता जी के सान्निध्य में आयोजित कार्यक्रम में मंदिर परिसर 5100 दीपों की रोशनी से जगमग होगा।

कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर तीन बजे मैया की भव्य चौकी से होगी। शाम पांच बजे दीपदान किया जाएगा। मंदिर परिसर में कमेटी की ओर से 5100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। श्रद्धालु भी अपनी श्रद्धानुसार दीप लेकर दीपदान में शामिल हो सकेंगे।