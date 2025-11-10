साइबर सिटी की सोसायटी में आग लगने से मचा हड़कंप, 10वीं मंजिल के फ्लैट का सारा सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सेक्टर 103 स्थित इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क सोसायटी में सोमवार दाेपहर में एक बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। यह फ्लैट दसवीं मंजिल पर स्थित है और आग लगने के समय फ्लैट बंद था। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

आग लगने के कारण लोग दहशत में आ गए और अफरा-तफरी मच गई। सोसायटी के निवासियों ने जैसे ही धुआं निकलता देखा तो तुरंत सोसायटी की सुरक्षा टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची सोसायटी की फायर टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई।

थोड़ी देर में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। भीमनगर दमकल केंद्र के एफएसओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि आग के कारण फ्लैट में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे एक बड़ी राहत मिली है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि फ्लैट बंद था, इसी कारण आग का पता देर से चल पाया। दमकलकर्मियों ने शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई है। बता दें कि हाईराइज सोसायटियों के अंदर आग बुझाने के लिए आंतरिक सिस्टम होता है। फायर स्प्रिंकलर के साथ अन्य फायर सिस्टम लगे होने से आग बुझाने में मदद मिलती है।