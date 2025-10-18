Language
    गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में सुपर मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों पाया काबू

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:15 AM (IST)

    गुरुग्राम के न्यू पालम विहार स्थित बंधु सुपर मार्ट में शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। ग्राउंड फ्लोर को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुपरमार्ट में रखा काफी सामान जल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में सुपर मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों पाया काबू।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। न्यू पालम विहार स्थित बंधु सुपर मार्ट की पहली मंजिल पर शनिवार सुबह करीब 7:10 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही भीम नगर फायर स्टेशन से कॉल रिसीव होते ही भीम नगर, सेक्टर-37 और उद्योग विहार से कुल पांच दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

    दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ग्राउंड फ्लोर को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारण सुपरमार्ट में रखा काफी सामान जल गया।

    आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। फायर विभाग के अनुसार जांच के बाद ही आग लगने की वजह स्पष्ट हो पाएगी। मौके पर पुलिस और फायर टीम ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया।

