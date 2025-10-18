गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में सुपर मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों पाया काबू

गुरुग्राम के न्यू पालम विहार स्थित बंधु सुपर मार्ट में शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। ग्राउंड फ्लोर को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुपरमार्ट में रखा काफी सामान जल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

