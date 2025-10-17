Deh Vyapar: होटल में देह व्यापार के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, अब पूछताछ में खोलेंगे बड़े राज
रेवाड़ी पुलिस ने होटल में देह व्यापार के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गुरुग्राम के जितेन्द्र उर्फ ईशु और योगेन्द्र उर्फ राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने पहले भी इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई 18 जून को शहर के एक होटल में देह व्यापार की सूचना मिलने पर की गई थी।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन थाना पुलिस ने होटल में देह व्यापार कराने के मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जिला गुरुग्राम के गांव दौलताबाद के रहने वाले जितेन्द्र उर्फ ईशु व गांव नांगल पठानी के रहने वाले योगेन्द्र उर्फ राजा के रूप में हुई है।
पुलिस इस मामले में दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार, गत 18 जून को शहर के एक होटल में देह व्यापार होने की सूचना मिली थी।
इसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर डा. रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए कार्यवाही की थी। पुलिस ने वहा से पांच महिलाओं को बरामद कर होटल मालिक व मैनेजर के खिलाफ थाना मॉडल टाऊन देह व्यापार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में संलिप्त दो आरोपित जगदीप व पवन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को पुलिस ने दो और आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।